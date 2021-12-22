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أ ف ب : بريطانيا تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا في عدد قياسي جديد

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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