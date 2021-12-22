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تحالف العدوان يحتجز 'برنسيس خديجة'

تحالف العدوان يحتجز 'برنسيس خديجة'
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

احتجز تحالف العدوان السعودي الامريكي اليوم الاربعاء سفينة مشتقات جديدة ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

العالم- السعودية

وقال متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل ان ‏تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة جديدة وهي السفينة (برنسيس خديجة) والتي تحمل كمية "29,923" طنا من مادتي ‎الديزل و المازوت.

وقال المتوكل ان العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء ‎الحديدة على الرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وتعد هذه السفينة هي الثالثة في غضون سبوع يتم احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والذي قام الجمعة الماضية باحتجاز سفينتين تابعتين لمصانع القطاع الخاص وهما: السفينة (فوس باور) وتحمل كمية (30,056) طنا من مادتي المازوت والديزل والسفينة (كاربي ديم2) والمحملة ب(21,282) طنا من مادة الديزل.

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