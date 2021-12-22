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قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي يعزي باستشهاد السفير الايراني في اليمن حسن ايرلو ويؤكد ان ملفه زاخر بالجهاد السياسي والدبلماسي

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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