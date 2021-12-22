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كاظم جلالي: نتعاون في عدة مجالات ابرزها الطاقة النووية وان الروس هم الذين شيدوا محطة النووية رقم 1 في بوشهر

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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