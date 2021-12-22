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شاهد.. طيران العدوان السعودي يستهدف مطار صنعاء الدولي

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدت غارات طيران تحالف العدوان السعودي الى تدمير اجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي من بينها معهد الطيران للارصاد ومحطات الوقود ، واثار الاستهداف الممنهج لمطار صنعاء ردود افعال غاضبة ومستنكرة ساخرة في ذات الوقت من ادعاءات العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية..

العالم - خاص بالعالم

مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبلات الرحلات الجوية بعد إستهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية ، الصور هنا تعكس حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للارصاد ، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق مايقدر باثنين مليون دولار .

الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لاغراض عسكرية ، وادعائها ايضا بان صنعاء هي التي اغلقت المطار امام رحلات الامم المتحدة فيما تتحدث الصور هنا ان العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة ، واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة ياتي في اطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية ..

ودأب تحالف العدوان على مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج بعد ان فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى او مايعرف بحالات الجسر الطبي ، كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات لليمنيين وفرض مزيد من الخناق على اليمنيين.

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