مقتل 6 عناصر من "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار

العالم - أفغانستان

وقال أحد شيوخ العشائر في المنطقة،"الليلة الماضية، نصبت مجموعة من ارهابيي "داعش" كمينا لمجموعة من طالبان في دورية وقتلت ستة من عناصر طالبان، وفر ارهابيو داعش"لإ بحسب "سبوتنيك".

ولم تعلق "طالبان" رسميًا على الأمر، لكن مصدرًا من "طالبان" في منطقة غني خيل، أبلغ بأن أشخاصا قتلوا، لكنه نفى مقتلهم على يد "داعش" الارهابي.

بالمقابل رجحت مصادر أن يكون من نفذ الهجوم مسلحون مجهولون، وتجري محاولة إلقاء القبض عليهم.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت عناصر حركة "طالبان" في ولاية ننغرهار، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وكان تنظيم "داعش" الارهابي قد أعلن سابقا مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد بولاية ننغرهار واستهدفت عربات لحركة "طالبان" ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما تبنى التنظيم الارهابي أيضا تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون.

بالمقابل، دشنت حركة "طالبان" عقب توليها السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، حملة لملاحقة عناصر داعش الارهابي، في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية ظهور ارهابيي التنظيم في البلاد.

وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مسلحي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة أشرف غني البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.