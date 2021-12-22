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شاهد.. غياب بوادر إنفراج سياسي في ليبيا

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

يعيش الليبيون في بنغازي شرق البلاد على وقع صعوبات اجتماعية وسياسية في ظل غياب انفراج سياسي في الافق مع احتمال تأجيل الانتخابات.وما يزيد من مخاوف المواطنين تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية بالبلاد الذي يعطل حدوث أي تسوية رغم مساعي لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية.

العالم – خاص بالعالم

هنا في بنغازي شرق ليبيا بات تأجيل الانتخابات حديث الناس وأمرا واقعا، حيث لم يلبث المواطن أن يسعد بقرب انفراج سياسي ليصطدم بأزمة أخرى.

لم تقبل النخب السياسية في بنغازي ندخل المبعوثة الأممية ستيفاني ويليايمز على الخط، فقد كان إجتماعها بالمسؤولين الليبيين لوضع خارطة طريق جديدة دون جدوى اذ لم يلقى قبولا لدى أطياف واسعة من الطبقة السياسية، طبقة سياسية حملت الأمم المتحدة ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد.

المرتزقة والقوات الأجنبية بالبلاد هاجس آخر يؤرق سكان بنغازي ويعطل أي تسوية بالبلاد، رغم مساعي لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية.

هي مرحلة دقيقة من تاريخ ليبيا يأمل الليبيون أن تفضي بهم إلى إستقرار سياسي وأمني بعد سنوات كانت في نظرهم عجافا.

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