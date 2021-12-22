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الاحتلال الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى الحسكة

الاحتلال الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى الحسكة
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل شاحنات محملاً بمواد لوجستية ومعدات عسكرية من الأراضي العراقية لتعزيز قواعدها العسكرية بريف الحسكة السورية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ وكالة سانا أن رتلا مؤلفاً من أكثر من 34 شاحنة تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من الأراضي العراقية لدعم قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة رميلان وغيرها من المناطق في ريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة قوات “قسد” والمجموعات المسلحة المدعومة أمريكيا.

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