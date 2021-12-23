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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاربعاء استشهاد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً) من مخيم الامعري برصاص الاحتلال بالبيرة.

العالم - فلسطین

وذكرت وزارة الصحة ان الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجاً ومصاباً برصاصة في ظهره، حاول الاطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة.

وذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال اطلق النار على مركبة فلسطينية قرب مستوطنة "بسجوت" المقاومة على أراضي مدينة البيرة.

وادعى موقع 0404 العبري ان المركبة كانت مسرعة عندما اطلق الجيش النار عليها.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته المتواجدة قرب مستوطنة "بسجوت" تعرضت لعملية إطلاق نار، لم تسفر عن إصابة أي من جنود الاحتلال، فيما أشارت التقارير الإسرائيلي أن المقاومين المنفذين "انسحبوا من المكان".

وأكد شهود عيان أن قوة تابعة للاحتلال، داهمت مدينة البيرة، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة الشاب عباس بالرصاص الحي.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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