لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟

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تدور الأرض بشكل أسرع مما كانت عليه قبل نصف قرن، وإذا استمرت في التسريع، يقول العلماء إنهم قد يضطرون إلى إزالة ثانية واحدة من الساعة الذرية.

وتباينت سرعة دوران كوكبنا حول محوره عبر التاريخ. وفي الواقع، كانت الأرض تدور 420 مرة في السنة منذ ملايين السنين، لكنها الآن تفعل ذلك 365 مرة.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تختلف سرعة الدوران بشكل طفيف، ما يؤثر على ضابط الوقت العالمي - الساعة الذرية - التي تتطلب إضافة الثواني الكبيسة عندما يتحرك العالم بشكل أسرع قليلا.

ويحتوي كل يوم على الأرض على 86,400 ثانية، لكن الدوران ليس منتظما، ما يعني أنه على مدار عام، كل يوم يحتوي على جزء من الثانية أكثر أو أقل

ويحدث هذا بسبب حركة قلب الأرض ومحيطاتها وغلافها الجوي، فضلا عن سحب القمر. والساعة الذرية دقيقة للغاية، وتقيس الوقت بحركة الإلكترونات في الذرات التي بُرّدت إلى الصفر المطلق. لذلك، للحفاظ على توافق الساعة الذرية مع عدد الثواني في دوران الأرض، تمت إضافة الثواني الكبيسة كل 18 شهرا أو نحو ذلك منذ عام 1972.