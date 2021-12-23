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ملف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي يفاقم أزمات السودان

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

في ظل تردي الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان حاولت الحكومة الانتقالية البحث عن منفذ لأزماتها بإعادة ملف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل عبر عضو المجلس السيادي ابو القاسم برطم المعروف بتشدده لإنجاح هذا الملف والذي فشل عبر الضغط الشعبي والقانوني.

العالم- مراسلون

وكان برطم قد دعا لاستفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الان.

ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل بلقائه في يوغندا رئيس وزراء الكيان المحتل السابق بنيامين نتنياهو مرورًا بالاتفاقية الابراهيمية والضغط الامريكي علي الحكومة السودانية لتمرير الإتفاق، الا ان الشعب السوداني وقف حجر عثرة امام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع.

ويرى المراقبون ان ملف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل حتى قبل ان تبدأ خطواته العملية إزدادت الأزمات في السودان أكثر فأكثر.

ومع تعقيدات المشهد السياسي في السودان وتفاقم أزماته يصبح من الصعوبة بمكان ان يبرز ملف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل الى السطح مرة اخرى.

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