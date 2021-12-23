ملف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي يفاقم أزمات السودان

العالم- مراسلون

وكان برطم قد دعا لاستفتاء شعبي لعملية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل طالما ليس هناك مجلس تشريعي حتى الان.

ومنذ المحاولات الأولى لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل بلقائه في يوغندا رئيس وزراء الكيان المحتل السابق بنيامين نتنياهو مرورًا بالاتفاقية الابراهيمية والضغط الامريكي علي الحكومة السودانية لتمرير الإتفاق، الا ان الشعب السوداني وقف حجر عثرة امام هذا المخطط عبر المواكب والمسيرات والندوات وتكوين التنظيمات الشبابية المناهضة للتطبيع.

ويرى المراقبون ان ملف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل حتى قبل ان تبدأ خطواته العملية إزدادت الأزمات في السودان أكثر فأكثر.

ومع تعقيدات المشهد السياسي في السودان وتفاقم أزماته يصبح من الصعوبة بمكان ان يبرز ملف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل الى السطح مرة اخرى.