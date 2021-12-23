شاهد: اقصر قمة تاريخية لمجلس التعاون

ودخلت هذه القمة التاريخ، خاصة انها جاءت بعد مصالحة بين دول مجلس التعاون في اجتماع العلى الشهير في السعودية، وكان من المفترض ان تتناول قمة دول مجلس التعاون النقاشات والتداولات، بعدما طبّل لها الاعلام لتختصر بساعة واحدة وبثلاث كلمات، بعدها هرول المشاركون الى المطار، والطائرات التي انزلتهم لم تبرد محركاتها بعد.

والمضحك في الامر انها ليست قمة سريعة على مدى ساعة لتدخل في موسوعة غينيس كأقصر قمة بين مجموعة من حكام دول بمنظومة واحدة، الا ان المضحك في الموضوع، انه عادة بروتوكولياً ان يكون الملك على ارض المطار يستقبل الحكام والملوك والوفود القادمة الى القمة في السعودية، الا ان محمد بن سلمان هو من يتولى استقبالهم على مدى ثلاث او اربع ساعات فيما القمة استغرقت كلها ساعة واحدة!!