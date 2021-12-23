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شاهد: كابوس ممكن.. سيناريو تقسيم ليبيا الى دولتين

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

يشكل التواجد الخارجي المتعدد في ليبيا ورقة تثير القلاقل والشغب مما يجعل سيناريو الانفصال مطروحا على الساحة الليبية.

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث السياسي سالم ابو خزام ان الشعب الليبي يهمه السير قدما في موضوع الانتخابات والاتجاه الى الامام بواسطة الاقتراع.

واكد الباحث السياسي انه كان يتم الذهاب في هذا الاتجاه وليحدث ما يحدث حتى يتم انتخاب رئيس للدولة.

واشار سالم ابو خزام الى ان جميع السيناريوهات مطروحة وان يحدث انفصال فهذا شيء وارد والاستمرار في العبث ايضا وارد.

ويعتقد الباحث السياسي ان بعد سفر فتحي بشاغة والاخرين فان المسالة هدأت قليلا لان المنطقة الغربية لم تعد كتلة واحدة بعد ان تم اختراقها من قبل بشاغة الذي يشكل قوة على الارض خاصة في مصراتة.

وشدد سالم ابو خزام على ان التواجد الخارجي هو داعم لهذا التواجد باي شكل من الاشكال ويمكن ان يحدث انفصال وتجزئة ويستمر العبث وسيكون الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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