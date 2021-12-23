وزير الخارجية الايراني: نتطلع لتحرير جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان، خلال زيارته لمجمع الشهداء (شهيدلر) في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان: اننا نتطلع لتحرير جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وتأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف بعد تحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني.

وادى وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة، التحية لجميع الشهداء الذين سقطوا في حروب قره باغ.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام امس الاربعاء بزيارة الى جمهورية آذربيجان استغرقت يوما واحدا اجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية الهام علييف ووزير الخارجية جيحون بايراموف ورئيسة البرلمان صاحبة غفارافا كما التقى حشدا من ابناء الجالية الايرانية في هذا البلد.