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الرئيس الموريتاني يعين الفريق المختار ولد بل قائدا جديدا للاركان الموريتانية

الرئيس الموريتاني يعين الفريق المختار ولد بل قائدا جديدا للاركان الموريتانية
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين الفريق المختار ولد بل، قائدا للأركان الموريتانية. ويأتي تعيين القائد الجديد للجيش الموريتاني إثر تقاعد قائد الاركان محمد بمب ككت وفق القانون الموريتاني.

العالم - افريقيا

وكان ولد بل يشغل منصب القائد المساعد لأركان الجيوش الموريتانية، كما سبق أن شغل منصب المدير العام لأمن الطرق.

ويوم الأحد الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التنمية والأمن في أفريقيا وفي منطقة الساحل على وجه الخصوص بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري الموريتاني.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية التي تنعقد في إسطنبول، وتناقش قضايا التعليم والصحة والزراعة.

وقال الرئيس الموريتاني ، إن موريتانيا تولي عناية لهذه المجالات التي تناقشها القمة، معتبرا أن اختيار الزراعة والصحة والتعليم كان “موفقا”.

وأضاف أن مناقشة هذه القضايا نابع من حاجة الجانبين إلى تطوير التعاون في هذه المجالات.

ونوه الرئيس الموريتاني بـ”عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط موريتانيا وتركيا”.وأكد ولد غزواني أن الجانبين يحرصان على تعزيز التعاون بينهما “خدمة لشعبيهما الشقيقين”، وفق تعبيره.

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