الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاشتباه بحالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في كردستان العراق

الاشتباه بحالات إصابة بمتحور
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي عن الاشتباه بوجود إصابات بمتحور "أوميكرون" في أربيل، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عنها حال التأكد من الفحوصات المختبرية".

العالم - العراق

وقال: "في إقليم كردستان توجد القدرة المطلوبة للكشف عن الإصابة بـ(أوميكرون)، وتم تأمين الشرائح المختبرية الضرورية للكشف عن الإصابات بالمتحور".

وأضاف: "تقوم الوزارة الآن بمراقبة الوضع، وهي على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية للإعلان عن أية حالة يتم التأكد منها".

وأشار، إلى أن "هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها بـ(أوميكرون)، وهي تخضع للمراقبة وتحتاج إلى متابعة أكبر للتأكد منها، لذا سيتم الإعلان عن الإصابات بالمتحور الجديد في حال تم إثبات ذلك في نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على المشتبه بحملهم للفيروس".

روابط ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: انتشار سريع للمتحور أوميكرون ضمن فئة الشباب

كيان الاحتلال یعلن عن أول حالة وفاة بـ'أوميكرون'

العراق يعلن موقفه من استقبال مسافري دول فيها 'أوميكرون'

الهند.. تسجيل 4 إصابات بمتحور "أوميكرون"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

الاشتباه بحالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في كردستان العراق

كورونا في كوريا الجنوبية..ارتفاع الحالات الحرجة إلى مستويات قياسية

الشوكولاتة الداكنة... معايير صحية للاختيار

قمر المشتري يحير العلماء بعد تسجيل 'أصوات مخيفة'

شاهد: اقصر قمة تاريخية لمجلس التعاون