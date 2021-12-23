الاشتباه بحالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في كردستان العراق

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وقال: "في إقليم كردستان توجد القدرة المطلوبة للكشف عن الإصابة بـ(أوميكرون)، وتم تأمين الشرائح المختبرية الضرورية للكشف عن الإصابات بالمتحور".

وأضاف: "تقوم الوزارة الآن بمراقبة الوضع، وهي على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية للإعلان عن أية حالة يتم التأكد منها".

وأشار، إلى أن "هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها بـ(أوميكرون)، وهي تخضع للمراقبة وتحتاج إلى متابعة أكبر للتأكد منها، لذا سيتم الإعلان عن الإصابات بالمتحور الجديد في حال تم إثبات ذلك في نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على المشتبه بحملهم للفيروس".