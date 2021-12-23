بعد تأجيل الانتخابات.. مصير مجهول ينتظر ليبيا

العالم – مع الحدث

وقال الكاتب والباحث اسد ماجد انه كان واضحا انه لن تجرى انتخابات لانه اذا تمكن خليفة حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس لما كانت اجريت انتخابات وعين حاكما على ليبيا بدعم خارجي.

واشار الباحث ان عدم تمكنه من دخول طرابلس والسيطرة عليها عسكريا ربما هذه العملية الانتخابية كانت مجرد التفاف وهذا يدل على ان الانتخابات دفنت قبل ان تولد.

واضاف اسد ماجد ان الدور التركي والجماعات التي تسمى اسلامية وغير اسلامية هي مدعومة من ليبيا.

واكد الباحث ان الوضع اصبح معقدا وان الشعب الليبي بات اخر همه الانتخابات فهو يريد الامان.

وتابع ماجد انه توجد مناوشات وتم الهجوم على مفوضية للانتخابات في مدينة مصراتة ووجود عناصر مسلحة كثيرة في الزاوية ولا يعرف احد ماذا يدور في اروقة الامم المتحدة.

كما قال الباحث السياسي سالم ابو خزام ان الشعب الليبي يهمه السير قدما في موضوع الانتخابات والاتجاه الى الامام بواسطة الاقتراع.

واكد الباحث السياسي انه كان يتم الذهاب في هذا الاتجاه وليحدث ما يحدث حتى يتم انتخاب رئيس للدولة.

واشار سالم ابو خزام الى ان جميع السيناريوهات مطروحة وان يحدث انفصال فهذا شيء وارد والاستمرار في العبث ايضا وارد.

ويعتقد الباحث السياسي ان بعد سفر فتحي باشاغا والاخرين فان المسالة هدأت قليلا لان المنطقة الغربية لم تعد كتلة واحدة بعد ان تم اختراقها من قبل بشاغة الذي يشكل قوة على الارض خاصة في مصراتة.

وشدد سالم ابو خزام على ان التواجد الخارجي هو داعم لهذا التواجد باي شكل من الاشكال ويمكن ان يحدث انفصال وتجزئة ويستمر العبث وسيكون الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي.

من جهة اخرى، قال يعتقد الباحث السياسي عبد الحكيم معتوق، ان المشهد انفرد بين قطبين امريكا وروسيا.

واضاف الباحث السياسي ان دعم روسيا لسيف الاسلام القذافي فهذا له امتداداته من ناحية ان روسيا ما تنفك تؤكد ان ما حدث في 2011 هو تجاوز للصلاحيات الممنوحة لقراري مجلس الامن.

وتابع عبد الحكيم معتوق ان روسيا تحاول خلق توازن في القوى لكن ما اخره هو الملف الاوكراني وان بقية الادوار الخارجية مرسومة ومختلفة باستثناء مصر لاعتبارات جيواستراتيجية وبعد قومي.

https://www.alalam.ir/news/5960943