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الرئيس التونسي: بعض الجهات سطت على أموال الشعب

الرئيس التونسي: بعض الجهات سطت على أموال الشعب
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الدولة فقيرة بسبب "سطو" بعض الجهات على أموال الشعب التونسي، مشيرا إلى أن هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يدافع عنهم.

العالم - افريقيا

تونس (روسيا اليوم): وقال سعيد خلال اجتماع وزاري مصغر عقد في قصر قرطاج إن "تحقيق العدالة الجبائية يتطلب عملا كبيرا"، مشيرا إلى أن "الفقير لن يدفع ما يتم الاستيلاء عنه من قبل الفاسدين".

وأضاف:" تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية.. ليس لأن هناك نقصانا في الثروات، بل لأن هناك سطوا على أموال الشعب التونسي"، لافتا إلى أنه "ستتم محاسبة كل من سرق الوطن وعرق الفقراء والبؤساء في بلادنا".

وتابع: "هناك فاسدون وراء الستار وهناك من يسعى إلى التكتم على جرائمهم"، مؤكدا أن "هؤلاء الفاسدين سيدفعون الثمن عبر إعادة أموال الشعب ومحاكمتهم محاكمة عادلة".

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