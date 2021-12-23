مقتل 100 إرهابي شمال شرق نيجيريا

العالم - افريقيا

وفي 13 ديسمبر، قصفت طائرات مقاتلة ثلاثة معسكرات لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب إفريقيا “إيسواب” في منطقة بحيرة تشاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة إرهابي، بينهم عدد من القادة، حسب هذه المصادر.

وقال مسؤول عسكري لوسائل إعلام عالمية إن “العمليات الجوية التي نفذتها طائرات سوبر توكانو الجديدة التي تم الحصول عليها في الأشهر الأخيرة استهدفت أرينا سورو وأرينا سيكي وأرينا ماماسالاتشي في منطقة مارتي حيث قتل أكثر من 100 إرهابي”.

وتسلمت نيجيريا بين يونيو واكتوبر حوالى عشرة طائرات مقاتلة من طراز سوبر توكانو لمحاربة الجماعات الإرهابية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الاستخبارات النيجيرية إنه من الصعب اعطاء حصيلة محددة للإرهابيين القتلى لكنه أكد أن العدد يزيد عن مئة.

وكان عدد كبير من الإرهابيين لجأ إلى هذه المعسكرات الثلاثة بعدما قصف الجيش قبل أيام على ذلك بلدات عدة يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

وأكد صياد اسماك محلي اتصلت به وسائل الإعلام أن التنظيم الإرهابي تكبد خسائر كبيرة خلال القصف.

وأوضح أن الإرهابيين “تكبدوا خسائر كبيرة خلال الهجمات الأخيرة. وقد دفنوا أكثر من مئة جثة في بلدة تودون غيغينيا واحتاجوا إلى يوم كامل لذلك”.

ومنذ بدء جرائم جماعة “بوكو حرام” الإرهابية العام 2009 في شمال شرق نيجيريا أسفر النزاع عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص. وقد امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون.