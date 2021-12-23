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الليرة التركية تواصل الصعود وتسجل 11.7 مقابل الدولار

الليرة التركية تواصل الصعود وتسجل 11.7 مقابل الدولار
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

واصلت الليرة التركية صعودها وزادت 3% اليوم بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

العالم-تركيا

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 11.7 ليرة مقابل الدولار، مرتفعة عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.

واتخذ أردوغان سلسلة خطوات يوم الاثنين تخفف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار.

وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الودائع المحلية أصبحت بالنقد الأجنبي والذهب بسبب غياب الثقة في الليرة بعد أعوام من انخفاض قيمتها وتراجع مصداقية البنك المركزي.

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