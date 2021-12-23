أفغانستان..انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في كابول

العالم-أفغانستان

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية في خبر عاجل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "انفجارا وقع أمام المديرية العامة للجوازات في العاصمة كابول".

وأضافت أنه "بحسب الجدول الزمني يوم الخميس، فإنه يتم توزيع جوازات السفر على عناصر طالبان".

وأعلن متحدث باسم الحكومة في افغانستان عن سقوط عدة اصابات بـ تفجير انتحاري امام مكتب الجوازات في كابول ولم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة وانفجارات منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.