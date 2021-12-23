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صديق نتنياهو الحميم يثير أزمة في الموساد

صديق نتنياهو الحميم يثير أزمة في الموساد
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

انتقد موظفو الموساد والمخابرات الرئيس السابق لوكالة التجسس الإسرائيلية والصديق الحميم لنتنياهيو يوسي كوهين ، بعد تقرير قال إنه كشف أسرار دولة لمضيفة طيران كان على علاقة بها.

العالم - الاحتلال

في تعليقات على تقرير القناة 13، وصف الكولونيل المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسي لانغوتسكي، الذي قدم التماسا للمحكمة العليا ضد كوهين، الأخير بأنه "مجنون بالسلطة"، مضيفا: "التقرير كشف أن كوهين شخص مجنون ويحب السلطة ويسمح لنفسه بقول أشياء من شأنها أن تؤدي إلى سجن مسؤول من رتبة دنيا".

وعلق جاد شومرو، مسؤول عمليات الموساد السابق، قائلا إن كوهين "تحدث أكثر مما هو مسموح به".

وقال رام بن باراك، النائب السابق لرئيس الموساد والنائب الحالي عن الائتلاف عن حزب يش عتيد الوسطي الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القوية في الكنيست: "يبدو أن هناك أشياء في التقرير مثيرة للقلق".

وبحسب تقرير القناة، فإن العلاقة الغرامية بين كوهين ومضيفة الطيران التي كانت متزوجة بدأت في أواخر عام 2018، مشيرا إلى أن كوهين تفاخر أمام الزوجين حول تفاصيل سرية مختلفة من عمليات وكالة التجسس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن رحلاته العالمية.

وقال جاي شيكر، وهو شخصية معروفة في أسواق رأس المال الإسرائيلية والزوج السابق لمضيفة الطيران للقناة: "لقد روى الكثير من القصص، بما في ذلك عن الموساد.. إنه ثرثار"، كاشفا أن "كوهين أخبرهم بالتفصيل كيف تم تجنيده في الموساد، وكيف اكتشف مكان وجود طبيب لزعيم عربي، وتفاصيل سرية أخرى".

وفقا للتقرير، تم إبلاغ شيكر بتحركات كوهين العالمية كرئيس للموساد، بما في ذلك رحلة طويلة من تشاد إلى الولايات المتحدة بعد أن زار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الدولة الأفريقية.

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