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إحباط عملية انتحارية تستهدف إدارة الجوازات في كابول + فيديو

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان"، اليوم الخميس، إحباط عملية انتحارية تستهدف إدارة الجوازات في العاصمة الأفغانية كابول.

العالم-أفغانستان

وقال نائب الناطق باسم الداخلية عاقل جان عزام، في بيان مقتضب، إنّ قوات "طالبان" تمكنت من قتل انتحاري حاول التسلّل إلى داخل إدارة الجوازات، وبذلك أحبطت عملية انتحارية استهدفت إدارة الجوازات.

وبحسب الجدول الذي أعلنته إدارة الجوازات، فإنّ يوم الخميس مخصّص لقوات "طالبان" وقياداتها لأخذ جوازات السفر، فيما الأيام الباقية تكون لعامة المواطنين.

وعادة يستهدف تنظيم "داعش" قوات "طالبان" بالعمليات الانتحارية في العاصمة كابول وفي الولايات.

إلى ذلك، قُتل ستة من قوات "طالبان" في كمين لمسلّحين بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، ليل أمس الأربعاء.

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