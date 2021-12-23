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بوتين: لا أستبعد أن تبدأ أوكرانيا عملية عسكرية جديدة في دونباس وعلينا أن نكون مستعدين لها

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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