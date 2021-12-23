إدراج التين في نظامك الغذائي يساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي

العالم - صحة

وأكدت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن التين مادة غذائية تفيد في استعادة وظيفة الأمعاء والحفاظ على عملها، كما أنه يعزز قدرة الجهاز الهضمي على أداء وظائفه.

وأوضحت أن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ولها دور مكمل غذائي بيولوجي مغذي، كما أن التين مصدر مهم للفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات مجموعة B.

وأكدت خبيرة التغذية الروسية، على أهمية تناول التين خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، مع ضرورة أيضا عدم الإفراط بتناوله لأنه قد يسبب مشاكل أيضا مرتبطة بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال.

فوائد أخرى للتين.. تعرف عليها

- يحافظ على عمل ووظائف الدماغ من حالات التدهور المعرفى مثل الزهايمر والخرف.

- يحميك من الإصابة ببعض أنواع السرطان بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

- يساعد التين على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والأمراض.

- يساعد التين على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم والحد من ارتفاعه بما يحمي صحة القلب.

- يعمل التين على تنشيط خلايا الجسم والحد من الشعور بالكسل والخمول.

- يعمل على تقوية عضلة القلب، والحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.