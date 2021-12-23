الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فؤاد حسين: ننتقد السياسات الاميركية تجاه المنطقة وايران وان العراق من دعاة المفاوضات المباشرة وطرحنا ذلك على الجانبين

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يعلق على رد الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية

أول تعليق من المرزوقي على حكم سجنه

أمير عبداللهيان: مستعدون لالغاء التأشيرات مع العراق

سوريا وعمان تتفقان على تطوير التعاون بمجال الطاقة

الكويت تخطط لبيع مقاتلات ودبابات لماليزيا

وزارة الصحة: تراجع الوفيات الناجمة عن كورونا الى 51 حالة