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عبد اللهيان: بالاضافة الى التبادلات التجارية فانه سيكون هناك مشروع لنقال البضائع في المنطقة الحدودية

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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