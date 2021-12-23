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ترکیا
افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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عبد اللهيان: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية في كافة المجالات
عبد اللهيان: بالاضافة الى التبادلات التجارية فانه سيكون هناك مشروع لنقال البضائع في المنطقة الحدودية
عبد اللهيان: بشان العلاقات بين ايران والعراق فهي وثيقة ونشطة في كل المجالات
فؤاد حسين: نعتقد ان الوقت حان لمفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران للوصول الى تفاهمات مشتركة بشان الحظر على ايران
فؤاد حسين: ننتقد السياسات الاميركية تجاه المنطقة وايران وان العراق من دعاة المفاوضات المباشرة وطرحنا ذلك على الجانبين
اميرعبد اللهيان: اشكر المسؤولين في العراق لتخصيصهم رحلة خاصة لنقل جثمان السفير الايراني الى طهران
اميرعبد اللهيان: في محادثاتنا اليوم مع السيد فؤاد حسين طرحت اراء ايجابية وان اللقاء سيتم في بغداد قريبا
ايران.. اميرعبد اللهيان: ستكون هناك محادثات ايرانية سعودية في بغداد
ايران.. اميرعبد اللهيان: بخصوص العلاقات الايرانية السعودية فنحن بانتظار الحصول على اجابات مقنعة من السعودية بشان العراقيل حول نقل السفير الايراني
ايران.. مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الايراني امير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين
عبد اللهيان: بالاضافة الى التبادلات التجارية فانه سيكون هناك مشروع لنقال البضائع في المنطقة الحدودية
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش
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