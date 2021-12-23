أمير عبداللهيان: مستعدون لالغاء التأشيرات مع العراق

وخلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الايراني امير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين الذي وصل طهران أمس الاربعاء، قال امير عبداللهيان: بشان الموارد المائية ارسلنا وفدا الى تركيا لمتابعة الموضوع بصورة جادة ولدينا اتفاقيات مشتركة بخصوص الانهار الحدودية.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال: كان لنا شرف اللقاء والاجتماع بالوزير عبداللهيان وقبله التقينا الرئيس ابراهيم رئيسي

وأضاف:لقد ناقشنا الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا والاتفاق المتعلق بانسحاب القوات الاميركية من العراق

وتابع السيد عبداللهيان القى الضوء على العلاقات الايرانية الاذربيجان والتطورات على الساحة الافغانية

ونوه تناولنا التحولات في المنطقة والوضع الامني في العراق والمنطقة

ولفت الى انه في اجتماعنا اليوم اكدنا على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية

و