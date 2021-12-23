الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: مستعدون لالغاء التأشيرات مع العراق

أمير عبداللهيان: مستعدون لالغاء التأشيرات مع العراق
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

 تناولنا قضايا محاربة الارهاب في سوريا والمفاوضات النووية في فيينا، مستعدون لالغاء التاشيرات في الرحلات الجوية بين البلدين، وزير الطرق يتوجه الى بغداد لفتح خط سكة حديد شلمجة الى البصرة لتسهيل السفر.

وخلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الايراني امير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين الذي وصل طهران أمس الاربعاء، قال امير عبداللهيان: بشان الموارد المائية ارسلنا وفدا الى تركيا لمتابعة الموضوع بصورة جادة ولدينا اتفاقيات مشتركة بخصوص الانهار الحدودية.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال: كان لنا شرف اللقاء والاجتماع بالوزير عبداللهيان وقبله التقينا الرئيس ابراهيم رئيسي

وأضاف:لقد ناقشنا الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا والاتفاق المتعلق بانسحاب القوات الاميركية من العراق

وتابع السيد عبداللهيان القى الضوء على العلاقات الايرانية الاذربيجان والتطورات على الساحة الافغانية

ونوه تناولنا التحولات في المنطقة والوضع الامني في العراق والمنطقة

ولفت الى انه في اجتماعنا اليوم اكدنا على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية

و

كلمات دليلية :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يعلق على رد الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية

أول تعليق من المرزوقي على حكم سجنه

أمير عبداللهيان: مستعدون لالغاء التأشيرات مع العراق

سوريا وعمان تتفقان على تطوير التعاون بمجال الطاقة

الكويت تخطط لبيع مقاتلات ودبابات لماليزيا

وزارة الصحة: تراجع الوفيات الناجمة عن كورونا الى 51 حالة