بوتين يعلق على رد الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية

العالم ـ أوروبا

وقدّمت روسيا الأسبوع الماضي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة مقترحات تلخص مطالبها مقابل وقف تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة.

وتقول المقترحات إنه على الحلف الاطلسي عدم قبول أعضاء جدد في التحالف العسكري وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وأضاف بوتين في المؤتمر الصحافي "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا". وتابع "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاؤنا بعض الأجوبة" لكن "عموما، نرى رد فعل إيجابي".

وصرّح بوتين "رأينا حتى الآن رد فعل إيجابي. أخبرنا شركاء الولايات المتحدة بأنها مستعدة لبدء هذه المناقشة، هذه المحادثات، بداية العام المقبل في جنيف".

وقالت واشنطن إنها منفتحة على المناقشات لكنها لم تقدم بعد ردا مفصلا على مقترحات موسكو.