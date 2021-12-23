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شاهد.. رام الله تشيع جثمان الشهيد محمد عباس

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيع حشد من الفسطيين في رام الله، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمد عيسى عباس من سكان مخيم الأمعري جنوب المدينة. 

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى.

وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وسط دعوات إلى برفع المقاومة الفلسطينية.

واستشهد عباس (26 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة البيرة، مساء أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة، أنه وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصاب برصاصة في ظهره، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة.

وكانت قد أعلنت مصادر عبرية عن إطلاق نار تجاه قوة للاحتلال قرب مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في البيرة.

وأوضحت أن إطلاق النار جاء من مركبة مسرعة باتجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة بسجوت في البيرة، دون وقوع إصابات.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية بالقرب من مدخل مخيم الأمعري، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في المنطقة حيث استشهد الشاب عباس.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون (156)، نجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.

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