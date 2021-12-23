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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون"

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بـ
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إرتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" في البلاد إلى 17 حالة، وجمعيهم دون أعراض شديدة.

العالم - فلسطين

وأضاف الشخرة أن "الإصابات المسجلة هي لـ9 مواطنين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم حاليا داخل الحجر المنزلي، وتقوم طواقمنا الطبية بمتابعة حالتهم الصحية، والحالة الصحية للمخالطين المباشرين لهم".

وأشار إلى أن "المصابين بمتحور "أوميكرون" من محافظات طوباس 1 حالة، بيت لحم 3 حالات، رام الله 6 حالات، سلفيت 2 حالة، نابلس 1 حالة، أريحا 4 حالات".

وناشد الشخرة المواطنين بضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وضرورة إجراء الفحص الطبي".

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون"