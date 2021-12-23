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السفير الايراني شهيد اليمن.. مواقف شجاعة ورحلة محفوفة بالمخاطر

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحزن واسى بالغ في مقر السفارة الإيرانية في صنعاء اقامت البعثة الدبلوماسية الإيرانية وبمشاركة يمنية عزاء الشهيد حسن ايرلو الذي رحل بعد تدهور وضعه الصحي وتلكؤ تحالف العدوان السعودي الأمريكي في السماح بسرعة نقله جوا من مطار صنعاء لتلقي العلاج.

العالم- مراسلون

القيادات اليمنية بالدولة والنخب السياسية كانت حاضرة لتقديم واجب العزاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وقدر الجميع موقف الشجاعة للسيد ايرلو وتحمله مخاطر وتعقيدات المرحلة التي تمر بها اليمن ليصر على إظهار المظلومية ودعم القضية اليمنية، واكبرَ الحاضرون له تطوير العلاقات بين البلدين.

المراسيم تضمنت عدد من الكلمات والعروض المتلفزة لانجازات الشهيد في اليمن كما استقبلت السفارة وفدا قبليا جاء لتقديم واجب العزاء والمواساة في إطار توطيد العلاقات بين الشعبين اليمني والايراني، مشيدين بدور السفير، ومشددين على اهمية استكمال مسيرة العطاء والتفاعل الإيجابي التي بدأها السيد ايرلو.

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