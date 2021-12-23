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بوتين: هناك انطباع بأن كييف تعد لعملية عسكرية جديدة في دونباس

بوتين: هناك انطباع بأن كييف تعد لعملية عسكرية جديدة في دونباس
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة في دونباس، وأكد أنه من الضروري التنبه لذلك.

العالم ـ أوروبا

وأضاف: "الآن يقولون لنا حرب، حرب، حرب. لدى المرء انطباع بأنه ربما يتم الإعداد لعملية عسكرية ثالثة، وقد تم تحذيرنا مسبقًا: لا تتدخل، لا تحمي هؤلاء الأشخاص".

وأكد بوتين ردا على سؤال عن احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا: "روسيا لا تهدد أحدا".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.

ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.

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