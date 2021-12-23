الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد يمني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان في الحديدة

استشهاد يمني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان في الحديدة
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرقي حيس بمحافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وكان استشهد طفلان في منتصف الشهر الجاري وجرح 5 آخرون بينهم امرأة بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقتي المرير والمرابيد بمديريتي حيس والجراحي.

وفي العاصمة صنعاء، شن طيران العدوان، منتصف الليلة الماضية الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء من بينها غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي.

واستهدف طيران العدوان كذلك بـ 3 غارات منطقة السبعين السكنية، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين، وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم.

كما تضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المرضى نتيجة استهداف طيران العدوان لحي السبعين السكني.

روابط ذات صلة

لا دوام لاحتلال أبو ظبي - تل أبيب للأراضي اليمنية

إفشال زحف لقوى العدوان جنوب الحديدة وتكبيدهم خسائر فادحة

تحالف العدوان يحتجز 'برنسيس خديجة'

تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات

السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات

بالفيديو.. ما خلفيات إنتشار العنف والجرائم داخل الكيان الإسرائيلي؟

مركز دراسات أمريكي يكشف تطور الهجمات اليمنية في العمق السعودي

استشهاد يمني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان في الحديدة

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية