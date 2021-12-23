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رئيس مجلس النواب الأردني: آن الأوان لعودة سوريا الى حاضنتها العربية

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، اليوم الخميس، إلى "عودة سوريا لحاضنتها العربية".

العالم - الأردن

وقال الدغمي خلال جلسة البرلمان العربي التي بدأت في عمان: "أما سوريا، خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها، فقد آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولابد يوما أن يشرق فجر الأمة".

وأضاف: "وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم".

وحول العراق قال الدغمي إن: " وأما العراق الصابر صبر الكريم الذي كانت أدنى مكارمه قوافل من الشهداء في مختلف أقطار أمته (وأشهد الله أنني ولدت في مدينة الحبيبة المفرق، وخلف شباك بيتنا مقبرة الشهداء العراقيين، وأنا أراها طفلاً كل يوم وما زلت).

وبشأن لبنان وليبيا قال الدغي إن: "وليس بعيداً فقد آن الأوان لشعب لبنان أن يستريح، والحال يا بني قومي في اليمن من ذات الحال قد شق عليهم طريق الموت والدم، أما ليبيا الممتدة في قلوبنا وجعاً على اتساع صحرائها، فقد آن لها أن تنهض وتلفظ كل البرامج والمشاريع التي تستهدف وحدتها ومقدراتها، فالله أسال لها ولكل أقطار أمتنا السلامة والعافية".

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بالفيديو.. رئيس مجلس النواب الأردني: آن الأوان لعودة سوريا الى حاضنتها العربية