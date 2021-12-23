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شخصيات تركمانية: الحشد الشعبي حافظ على وجودنا من الإبادة في ديالى

شخصيات تركمانية: الحشد الشعبي حافظ على وجودنا من الإبادة في ديالى
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكدت شخصيات تركمانية في ديالى، الخميس، بان "الحشد الشعبي العراقي حافظ على وجود القومية الثالثة من الابادة الجماعية في المحافظة".

العالم-العراق

وقال السياسي التركماني، تقي اوغلو، أن “داعش الإرهابي مارس سياسة الإبادة بحق تركمان ديالى بعد حزيران 2014 واغلب قراهم دمرت في حمرين وبقية المناطق بل سعى إلى تجريف البساتين والمنازل في مخطط إبادة شاملة”.

واضاف، اوغلو، ان “الحشد الشعبي قدم أكثر من 100 شهيد وجريح في تحرير قرى التركمان في ديالى ضمن حوض حمرين ومدنه بعد 2014 وحافظ على وجود القومية الثالثة” في إشارة الى التركمان.

فيما بين احد شيوخ عشائر التركمان، صبحي البياتي، ان “التركمان كانوا قاب قوسين او أدنى من الإبادة على يد داعش بعد زحفه على مناطقهم في حمرين والأرياف لكن الحشد الشعبي كانت له وقفة لا تنسى خاصة تضحيات ابناء الجنوب والوسط الذي قدموا انهر من الدماء في تحرير مناطقنا”.

واشار، الى ان “تركمان ديالى يرفضون المساس بالحشد الشعبي وقادته ويعتبرونه مؤسسة أمنية مهمة في مواجهة داعش الإرهابي وأعوانه”.

وتنتشر القومية التركمانية في مناطق عدة خاصة حمرين وقراها وصول الى خانقين وبقية المناطق”.

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