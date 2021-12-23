عبداللهيان يكشف ما تحضر له ايران خلال مفاوضات فيينا القادمة

العالم- خاص بالعالم

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي: "تمكنا بعد مرحلتين من الحوار الوصول الى وثيقة وطريقة عمل واحدة وهو انجاز كبير، لم يكن موقف الجانب الفرنسي بناءاً خلال المحادثات، ونتوقع من فرنسا دورا بناءاً لنحصل على نتيجة في المفاوضات بما يضمن حقوق الشعب الايراني.

واضاف عبداللهيان: "كان لنا محادثات صعبة وملئية بالتحديات مع الدول الاوروبية الثلاث واستطعنا ان نضع وجهات نظر ايران على مسودة محادثات الاسبوع المقبل، نرى موقفا ايجابيا من الاتحاد الاوروبي، الجانب الامريكي يرسل أسئلته الى داخل قاعة المحادثات ويحصل على الاجوبة اللازمة، لن نقبل بتنازل واحد مقابل عشر تنازلات، ما اتفقنا عليه في هذه المحادثات هو عودة جميع الاطراف الى التزاماتها في الاتفاق النووي، لرفع اي قلق من برنامج ايران النووي السلمي يجب ان ترفع جميع اجراءات الحظر عن ايران".