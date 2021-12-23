الرئسي المصري يلتقي برئيسة مجلس النواب البحرينية في القاهرة

العالم-مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية ... مؤكدًا "حرص مصر على تطوير التعاون بين البلدين على شتى الأصعدة"، وعلى "موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج (الفارسي)".

من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى السيسي "تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة"، بحسب تعبيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا.