بعد لقائه الكاظمي.. وزير خارجية إيطاليا يصل كردستان العراق

العالم-العراق

كان الوزير الإيطالي قد اجتمع في وقت سابق من اليوم الخميس (23 كانون الاول 2021) مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد.

وبحث الكاظمي، مع وزير الخارجية الإيطالي عدة ملفات، منها تدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، وناقشا تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي، وفقاً للبيان.

وشهد اللقاء أيضاً بحث التعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك، وأكد على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلده للعراق وحكومته، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.