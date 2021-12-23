"قسد" تفرض على المواطنين من غير أبناء الحسكة الحصول على "بطاقة وافد"

العالم-سوريا

وتشكل الإجراءات الجديدة خطوة جديدة على طريق تنفيذ الميليشيا لمخططها الانفصالي بدعم من الإدارة الأمريكية بحيث تمنع الميليشيا بموجبها أبناء المحافظات السورية من دخول الحسكة عبر المعابر التي تستولي عليها إذا لم يحصلوا على “بطاقة وافد” وتقوم مجموعاتها المسلحة بمصادرة واحتجاز البطاقات الشخصية لهم وتجبرهم على مراجعة مراكز معينة تابعة لها والبدء بإجراءات الحصول على تلك البطاقة الممهورة بخاتم الانفصال والتبعية.

مصادر أهلية أكدت لمراسل سانا أن الحواجز التابعة لميليشيا “قسد” تقوم حالياً بالتدقيق في البطاقات الشخصية للأهالي أثناء مرورهم بالحواجز ومصادرة بطاقاتهم الشخصية لافتة إلى أن عشرات الطلبة الدارسين في كليات جامعة الفرات في الحسكة تمت مصادرة بطاقتهم الشخصية وإرسالها إلى مدينة القامشلي والطلب منهم المراجعة للحصول على البطاقة التي بموجبها يعتبرونهم وافدين إلى المحافظة .

وأضافت المصادر أن هذا الإجراء إضافة إلى أنه يأتي في إطار النهج والسياسة الانفصالية التي تسعى إليها ميليشيا “قسد” فهو يشكل باباً للارتزاق وفرض الأتاوات على الأهالي الذين باتوا يخشون حتى المرور من أماكن تواجد مسلحيها في ظل تكثيف حواجزها وتسيير دوريات في الطرقات التي يسلكها الأهالي بعيداً عن الحواجز الثابتة في مداخل الأحياء.

محمد يحيى شاب من دير الزور يدرس في إحدى كليات جامعة الفرات بالحسكة يقول للمراسل : “احتجزني مسلحو ميليشيا قسد لأكثر من ساعة أثناء توجهي إلى الكلية وصادروا بطاقتي الشخصية وطلبوا مني مراجعة مدينة القامشلي لإصدار ما يسمونه بطاقة وافد متسائلاً هل يعقل وأنا أحد أبناء سورية وأصبح وافدا في بلدي.. ولماذا كل هذا التضييق على الأهالي وماذا يريدون من وراء هذه الإجراءات .. ان إجراءاتهم مؤقتة كوجودهم وما نتمناه أن يتم القضاء على هذه الميليشيا التي تعمل بأجندات غربية انفصالية”.

وتضم محافظة الحسكة بالإضافة إلى مواطنيها آلاف الأسر السورية المهجرة التي نزحت إليها نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وأيضاً الآلاف من طلبة الجامعات وغيرهم ناهيك عن عشرات الآلاف الذين تحتجزهم ميليشيا “قسد” في عدد من المخيمات .