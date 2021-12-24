الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

آفاق العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

 في زيارة مهمة، توجه وزير الخارجية الإيراني إلى عاصمة جمهوریة أذربیجان باكو يوم الأربعاء والتقى بالرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان في هذا البلد.

العالم - من إيران

فبعد عدة أشهر من التقلبات في العلاقات وتخفيف التوتر بین البلدین عقب عدة اجتماعات ومحادثات هاتفية لوزراء الخارجية، تعد هذه الزیارة خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، وحظيت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى باكو، باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وفي هذا السياق تناولت وكالة الإعلام الأذربيجانية "أيه پی أیه" تصريحات وزير الخارجية الإيراني في تقرير مفاده أن أذربيجان وروسيا وتركيا وإيران تعمل جميعا على إنجاح خطة عمل مشتركة.

خطة تتيح لدول المنطقة تسوية مشاكلها بنفسها من دون تدخل أية دولة خارج المنطقة، وتشدد على أن لا حاجة لمساعدة مثل هذه الدول وأن لا مكان للدول الأجنبية في منطقتنا.

من جهة أخرى تناولت وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية أذربيجان، اذرتاج، تصريحات الرئيس إلهام علييف في هذا المجال وأفادت بأن إيران وأذربيجان وضعتا جداول أعمال مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية، وتأملان في توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

إلى ذلك أشارت وكالة الأنباء الأذرية"اذري نيوز"، إلى حجم التبادل التجاري البالغ حوالي350 مليون دولار بين إيران وجمهورية أذربيجان في عام2020، مضيفة أن إيران وجمهورية أذربيجان، قررتا توسيع علاقاتهما و أن قضايا مختلفة بما فيها أفغانستان، كانت ضمن محاور مباحثات الجانبين.

ضيف الحلقة من برنامج"من إيران":

-محمد علي طالبي خاكياني ، خبير في شؤون منطقة القوقاز وبحر قزوين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: جولة جديدة من مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

مناورات الحرس الثوري... إطلاق مكثف لصواریخ كروز البحرية

عبداللهيان يكشف ما تحضر له ايران خلال مفاوضات فيينا القادمة

ايران واوزبكستان تؤكدان على تطوير التعاون الاقتصادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول

شاهد.. غزلان تصيب الهدف بطريقة مثيرة وتفرح بعدها

رئيسي لدى استقباله فؤاد حسين: ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق

آفاق العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية

تحالف العدوان يشن غارات على صنعاء وأنباء عن ضحايا

مدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر