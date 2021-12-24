آفاق العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية

العالم - من إيران

فبعد عدة أشهر من التقلبات في العلاقات وتخفيف التوتر بین البلدین عقب عدة اجتماعات ومحادثات هاتفية لوزراء الخارجية، تعد هذه الزیارة خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، وحظيت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى باكو، باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وفي هذا السياق تناولت وكالة الإعلام الأذربيجانية "أيه پی أیه" تصريحات وزير الخارجية الإيراني في تقرير مفاده أن أذربيجان وروسيا وتركيا وإيران تعمل جميعا على إنجاح خطة عمل مشتركة.

خطة تتيح لدول المنطقة تسوية مشاكلها بنفسها من دون تدخل أية دولة خارج المنطقة، وتشدد على أن لا حاجة لمساعدة مثل هذه الدول وأن لا مكان للدول الأجنبية في منطقتنا.

من جهة أخرى تناولت وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية أذربيجان، اذرتاج، تصريحات الرئيس إلهام علييف في هذا المجال وأفادت بأن إيران وأذربيجان وضعتا جداول أعمال مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية، وتأملان في توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

إلى ذلك أشارت وكالة الأنباء الأذرية"اذري نيوز"، إلى حجم التبادل التجاري البالغ حوالي350 مليون دولار بين إيران وجمهورية أذربيجان في عام2020، مضيفة أن إيران وجمهورية أذربيجان، قررتا توسيع علاقاتهما و أن قضايا مختلفة بما فيها أفغانستان، كانت ضمن محاور مباحثات الجانبين.

ضيف الحلقة من برنامج"من إيران":

-محمد علي طالبي خاكياني ، خبير في شؤون منطقة القوقاز وبحر قزوين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...