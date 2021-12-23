بوتين: الأمريكيون كذبوا علينا منذ التسعينيات بخصوص التوسع شرقاً

العالم- خاص بالعالم

وطالب بتقديمِ ضماناتٍ أمنية بخصوص قواتهم. ورفض أيَ تحركٍ للناتو نحوَ الشرق. وشدد بوتين على ان موسكو ترى أولويتها في ضمان أمنها، وان بلاده تأمل في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في الشهر القادم.

وقال بوتين: "هل نحن من ينشر صواريخه قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى بيتنا وأصبحت عند عتبته حاليا. هل أن طلب عدم نشر المزيد من المنظومات الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟ ما الذي سيكون عليه موقف الاميركيين لو نشرنا صواريخنا عند الحدود مع المكسيك والولايات المتحدة؟

بوتين اوضح ان الاميركيين كذبوا على بلاده منذ التسعينيات بخصوص التوسع شرقا. واشار الى ان هذا التوسع أسفر عن نشر منظومات عسكرية هجومية للناتو في رومانيا وبولندا، عند مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما يتحدث حلف شمال الأطلسي الان عن إمكانية انضمام أوكرانيا إليه أو نشر منظومات هجومية في أراضيها بموجب اتفاقيات ثنائية. ورجح بوتين أن الغرب يسعى إلى تفكيك روسيا.

واضاف بوتين: "قالوا لنا في التسعينيات لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل الان؟ إنهم خدعونا! خدعونا بوقاحة وأطلقوا خمس موجات لتوسع الناتو. طرحنا بشكل مباشرة المسألة بشأن ضرورة وقف تمدد الناتو شرقا. والكرة الآن في ملعبهم وعليهم الرد علينا بطريقة ما".

بخصوص الملف الأوكراني اكد بوتين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتسامح مع محاولات جعلها طرفا في النزاع الأوكراني. واضاف انه يوجد انطباعٍ بالتحضير لعمليةٍ عسكريةٍ جديدة لكييف في اقليم الدونباس، مشيرا الى ان سكان الاقليم هم من يحددون مصير منطقتهم.

وذكر بان ان روسيا مستعدة لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا، مشيرا الى ان هذا الأمر مستحيلا في ظل وجود حكومة كييف الحالية.

