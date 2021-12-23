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مراسلة العالم:أهالي قرية "السلام عليكم" بريف القامشلي بالتعاون مع القوات السورية يمنعون دخول رتل للمحتل الأمريكي إلى قريتهم

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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