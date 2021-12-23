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مصادر فلسطينية:اطلاق نار يستهدف عددا من مستوطنين كانوا في طريق العودة من بؤرة حومش نحو مستوطنة شافي قرب نابلس دون وقوع إصابات

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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