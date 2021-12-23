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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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اسمعيل هنية:هنية: نحن ضد أي اتفاق مع الاحتلال سواء كان سياسيا أو أمنيا
مصادر فلسطينية: هنية يدعو للاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومن ثم الاتفاق على قيادة وطنية موحدة
مصادر فلسطينية: هنية يقول أن الحوار المنعقد في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية
مصادر فلسطينية: هنية يؤكد ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وقرار جاد بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني
مراسل العالم:وزارة الإعلام بصنعاءتدعو وسائل الإعلام في اليمن لزيارة مدينة الثورة الرياضية بصنعاء للتحقق من خلوها من أي أسلحة كما يدعي العدوان
مصادر فلسطينية:اطلاق نار يستهدف عددا من مستوطنين كانوا في طريق العودة من بؤرة حومش نحو مستوطنة شافي قرب نابلس دون وقوع إصابات
مراسلة العالم:أهالي قرية "السلام عليكم" بريف القامشلي بالتعاون مع القوات السورية يمنعون دخول رتل للمحتل الأمريكي إلى قريتهم
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي : شعبنا كان وما يزال وسيظل سيد نفسه يرفض كل دخيل وغازٍ وينبذ العملاء والخونة
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي : ستأتي دول العدوان نيران لهب محرقة أشد غضباً من نيران البراكين المتفجرة
مراسل العالم: استشهاد مدني وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي شرق حيس بالحديدة غربي اليمن
مصادر فلسطينية:اطلاق نار يستهدف عددا من مستوطنين كانوا في طريق العودة من بؤرة حومش نحو مستوطنة شافي قرب نابلس دون وقوع إصابات
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
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