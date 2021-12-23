الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لندن تندد بخطاب موسكو في شأن أوكرانيا مع ترحيبها بنية الحوار

لندن تندد بخطاب موسكو في شأن أوكرانيا مع ترحيبها بنية الحوار
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس بـ"الخطاب العدائي والتصعيدي" للكرملين في شأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، لكنها رحبت في الوقت نفسه بنية موسكو إجراء حوار.

العالم ـ أوروبا

وفي بيان صدر بعد المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كررت الوزيرة البريطانية أن "تعزيز القدرات العسكرية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والقرم التي ضمّت في شكل غير قانوني هو أمر مرفوض".

وأضافت أن "أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا وسيتم التصدي له بقوة"، وخصوصا عبر "عقوبات منسقة مع شركائنا بهدف فرض كلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها".

وإذ شددت على الطابع "الدفاعي لحلف شمال الأطلسي"، أكدت الوزيرة البريطانية أن "المخرج الوحيد للوضع الراهن يبقى عبر الحوار"، مضيفة "أرحب بكون روسيا أظهرت نيتها للبدء بمباحثات في كانون الثاني/يناير".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام أن رد الفعل الأميركي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا "إيجابي".

وأضاف بوتين "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا". وتابع "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاءنا بعض الأجوبة" لكن "عموما، نرى رد فعل إيجابيا".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

موسكو: واشنطن تستخدم المفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا

أمريكا تحذر روسيا..أي عدوان ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور ..وفد طبي مصري يصل قطاع غزة

العنف يتصاعد.. وشرطة الإحتلال عاجزة

شاهد بالفيديو.. زيارة مهمة وملفات حساسة.. ماذا دار بين وزير خارجية العراق وايران؟

معهد دولي.. علاقات الإمارات مع الصين تهدد تحالفها مع واشنطن

اصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه جنوب نابلس

اطعمة تحفز عملية التخمر في المعدة