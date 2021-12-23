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مراسل العالم:وزارة الإعلام بصنعاءتدعو وسائل الإعلام في اليمن لزيارة مدينة الثورة الرياضية بصنعاء للتحقق من خلوها من أي أسلحة كما يدعي العدوان

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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