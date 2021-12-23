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مباحثات سورية-إيرانية لتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين

مباحثات سورية-إيرانية لتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع وفد اقتصادي من جمعية الصداقة السورية الإيرانية سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية وإيران.

العالم-سوريا

وناقش الجانبان خلال لقاء مشترك في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك احتياجات سوقي البلدين من المواد الغذائية والاستهلاكية وكيفية توفيرها في ظل الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بحق الشعبين في البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات متتالية بين مؤسسات الوزارة والوفد لبحث سبل التعاون المشترك وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه مباشرة.

وأكد الوزير سالم خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات السورية الإيرانية الاقتصادية والتجارية للتخفيف من وطأة الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعبين الصديقين في كلا البلدين مشيراً إلى عمق وثبات ورسوخ العلاقات بين البلدين ودورهما المحوري في المقاومة.

حضر اللقاء معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي ومدير عام السورية للتجارة زياد هزاع ومدير عام السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين ومديرة التخطيط بالوزارة.

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