هنية يدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني

العالم - فلسطين

ونقلت "الشروق" عن هنية قوله: "دعوة الجزائر لعقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية تعكس حرصًا منها على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة العمل المشترك".

وأشار إلى أن حماس رحبت بالدعوة، وأبدت الاستعداد للحضور في الوقت الذي تقرر به، وفق ما نقلت وكالة صفا.

وأعرب هنية عن أمله في أن تنعقد الندوة الجامعة للفصائل قبل عقد القمة العربية، لكي يكون شعبنا موحدا خلال انعقاد القمة التي ستهتم بالقضية الفلسطينية.

وأكد استعداد حماس لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية، سواء قبل عقد القمة العربية أو بعدها، وأنه ليس لديها أي شروط مسبقة لحضورها.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "نعتقد بأن الحوار المنعقد في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ويجب أن نتفق على استراتيجية نضالية تدير المواجهة مع الاحتلال".

وذكر أن الأوضاع السائدة على الساحة الفلسطينية تشكل تحديات كبيرة غير مسبوقة.

وأشار هنية إلى أن أي لقاء فلسطيني في العاصمة الجزائرية يكتسب أهمية استثنائية لما لها من دور في دعم القضية.

ونبه إلى أنه يجب أن نتفق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ومن ثم الاتفاق على قيادة وطنية موحدة وبرنامج نضالي موحد.

وأكد أن لقاء الجزائر فرصة، ويجب ألا نضيعها.

وفي سياق آخر، قال هنية إن "ما نشر في مجلة التايمز البريطانية عن خلافات بين حركة حماس أوهام لا أساس لها من الصحة".

وشدد على أن حماس حركة موحدة وقوية ومتصاعدة، وتحتل الصدارة في مشروع المقاومة الفلسطينية.

كما شدد هنية على أن مسار أوسلو متخبط وطنيا حصيلته صفرية، وفي ظله استطاع الاحتلال أن يمرر الكثير من مخططاته ومشاريعه.

وأوضح أن مشروع المقاومة الذي تحتضنه الفصائل وعلى رأسها حماس، مشروع أنجز على الأرض من خلال تحرير قطاع غزة، والإفراج عن أكثر من 1000 أسير وأسيرة.

ونوه إلى أن مشروع المقاومة حافظ على القضية الفلسطينية، ورفض الاعتراف بالاحتلال، وأن هناك إجماع فلسطيني بأن أوسلو أصبح خلف ظهورنا.

وبين أن حركته طالب السلطة الفلسطينية بأن توقف التنسيق الأمني، وأن نتوحد في مواجهة الاحتلال.

وقال هنية: "يشرفني أن أكون على رأس وفد الحركة في الاجتماع الفلسطيني في الجزائر، وحتى لو لم يعقد سأتشرف بزيارة الجزائر على رأس وفد الحركة، ولقاء السيد الرئيس، والالتقاء مع جميع النخب الجزائرية".

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الجزائري للشعب الفلسطيني بالمنح المالية، والطلابية، وهذا يشكل إسنادا لدعم صمود شعبنا.

وذكر أن غزة استضافت عديد قوافل كسر الحصار من الجزائر، وقد ساهمت التبرعات الجزائرية دوما في تخفيف وطأة الحصار.