زيارة مهمة وملفات حساسة.. ماذا دار بين وزير خارجية العراق وايران؟

العالم- مراسلون

وقال وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان: "محادثات فيينا كانت صعبةً وملئية بالتحدياتِ مع الدولِ الاوروبية الثلاثِ واستطعنا اَنْ نضعَ وجهاتِ نظرِ ايران على مسودةِ محادثاتِ الاسبوعِ المقبل ، لن نقبلَ بتنازلٍ واحد مقابلَ عشرِ تنازلاتٍ. لرفعِ ايّ قلقٍ من برنامجِ ايران النووي السلمي يجب اَنْ تُرفعَ جميعُ اجراءاتِ الحظر عن ايران".

الوزيرُ الايراني اشار الى اَنّ المحادثات مع السعوديةِ ستُستأنف قربيا في بغداد، وقال: "تنتظر اجوبةً من المملكةِ حولَ عرقلةِ نقلِ السفيرِ الايراني الراحل حسن ايرلو من صنعاءَ الى طهران".

وقال فؤاد حسين: "العراق لعب دوراً في دعمِ الحواراتِ التي جرت بين ايرانَ والسعودية ونتطلع اَنْ تنعكفَ الجولةُ الخامسةُ بين الطرفين".

في العلاقاتِ الثنائية، كان تأكيدُ الطرفين على تعزيزِ وتطويرِ العمل في القطاعاتِ المختلفة.

الانسحاب الامريكي في العراق بحثه المسؤولُ العراقي مع الرئيسِ الايراني ابراهيم رئيسي، الذي قال إنه جاء نتيجةً لمقاومةِ الشعبِ العراقي.

