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اسمعيل هنية:هنية: نحن ضد أي اتفاق مع الاحتلال سواء كان سياسيا أو أمنيا

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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